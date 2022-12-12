Талдыкин Дмитрий Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
1861
Жена: Талдыкина ХХ
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Титова Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Талдыкина ХХ
Рождение ребёнка
1870
Сын: Талдыкин Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Талдыкина ХХ
Рождение ребёнка
1873
Сын: Талдыкин Тихон Дмитриевич
Мать ребёнка: Талдыкина ХХ
Бракосочетание
1876
Жена: Талдыкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
12.06.1878 ст.
Сын: Талдыкин Тихон
Мать ребёнка: Талдыкина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно