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Талдыкин Дмитрий Кондратьевич

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Талдыкин Кондратий Семенович

Мать: Талдыкина Акилина Киприановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1861

Жена: Талдыкина ХХ

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Титова Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Талдыкина ХХ

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Талдыкин Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Талдыкина ХХ

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Талдыкин Тихон Дмитриевич

Мать ребёнка: Талдыкина ХХ

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1876

Жена: Талдыкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
12.06.1878 ст.

Сын: Талдыкин Тихон

Мать ребёнка: Талдыкина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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