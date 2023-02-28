Талдыкин Тихон Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалдыкин Тихон Дмитриевич

Талдыкин Тихон Дмитриевич

avatar

Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Талдыкин Дмитрий Кондратьевич

Мать: Талдыкина ХХ

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Талдыкина Мария

Мать ребёнка: Талдыкина Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Талдыкин Иван

Мать ребёнка: Талдыкина Мария Филипповна

Рождение ребёнка
07.04.1899 ст.

Сын: Талдыкин Георгий Тихонович

Мать ребёнка: Талдыкина Мария Филипповна

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1901 ст.

Сын: Талдыкин Герасим Тихонович

Мать ребёнка: Талдыкина Мария Филипповна

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1903 ст.

Сын: Талдыкин Павел Тихонович

Мать ребёнка: Талдыкина Мария Филипповна

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Талдыкина Анна

Мать ребёнка: Талдыкина Мария Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Мария Филипповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close