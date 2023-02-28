Талдыкин Тихон Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Талдыкин Дмитрий Кондратьевич
Мать: Талдыкина ХХ
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Талдыкина Мария
Мать ребёнка: Талдыкина Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Талдыкин Иван
Мать ребёнка: Талдыкина Мария Филипповна
Рождение ребёнка
07.04.1899 ст.
Сын: Талдыкин Георгий Тихонович
Мать ребёнка: Талдыкина Мария Филипповна
Рождение ребёнка
26.02.1901 ст.
Сын: Талдыкин Герасим Тихонович
Мать ребёнка: Талдыкина Мария Филипповна
Рождение ребёнка
03.03.1903 ст.
Мать ребёнка: Талдыкина Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Талдыкина Анна
Мать ребёнка: Талдыкина Мария Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно