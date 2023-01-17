Талдыкина ХХ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1861
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Титова Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Талдыкин Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Талдыкин Тихон Дмитриевич
Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Кондратьевич
Смерть
Неизвестно