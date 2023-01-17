Талдыкина ХХ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина ХХ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1861

Муж: Талдыкин Дмитрий Кондратьевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Титова Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Кондратьевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Талдыкин Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Кондратьевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Талдыкин Тихон Дмитриевич

Отец ребёнка: Талдыкин Дмитрий Кондратьевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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