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Талдыкин Филипп Кондратьевич

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Талдыкин Кондратий Семенович

Мать: Талдыкина Акилина Киприановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Талдыкин Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Георгиевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Сухорукова Варвара Филипповна

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Георгиевна

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Цаплина Мария Филипповна

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Георгиевна

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1880 ст.

Сын: Талдыкин Петр Филиппович

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Георгиевна

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Пелагея Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Наталья Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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