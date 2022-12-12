Талдыкин Филипп Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
1867
Сын: Талдыкин Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Сухорукова Варвара Филипповна
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Цаплина Мария Филипповна
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
24.08.1880 ст.
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно