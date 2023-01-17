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Талдыкина Наталья Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

24.01.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Талдыкин Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Кондратьевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Сухорукова Варвара Филипповна

Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Кондратьевич

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Цаплина Мария Филипповна

Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Кондратьевич

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1880 ст.

Сын: Талдыкин Петр Филиппович

Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Кондратьевич

Анна, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Филипп Кондратьевич

Смерть
24.01.1885 ст.
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