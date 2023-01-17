Талдыкина Наталья Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти24.01.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Талдыкин Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Кондратьевич
Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Сухорукова Варвара Филипповна
Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Кондратьевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Цаплина Мария Филипповна
Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Кондратьевич
Рождение ребёнка
24.08.1880 ст.
Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.01.1885 ст.