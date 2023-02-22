Аникин Терентий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти24.05.1863
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Аникин Иван Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Карлинов (аникин) Ефим Терентьев
Мать ребёнка: Аникина Марья Петрова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Акулина Терентьева
Мать ребёнка: Аникина Марья Петрова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Аникин (карлинов) Яков Терентьев
Мать ребёнка: Аникина Марья Петрова
Рождение ребёнка
20.09.1843
Сын: Аникин Афанасий Терентьев
Мать ребёнка: Аникина Марья Петрова
Рождение ребёнка
30.04.1845
Дочь: Марья Терентьева
Мать ребёнка: Аникина Марья Петрова
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аникина Марья Петрова
Смерть
24.05.1863
Причина смерти: Холера