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Аникин Терентий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

24.05.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Аникин Иван Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Карлинов (аникин) Ефим Терентьев

Мать ребёнка: Аникина Марья Петрова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Акулина Терентьева

Мать ребёнка: Аникина Марья Петрова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Аникин (карлинов) Яков Терентьев

Мать ребёнка: Аникина Марья Петрова

Рождение ребёнка
20.09.1843

Сын: Аникин Афанасий Терентьев

Мать ребёнка: Аникина Марья Петрова

Рождение ребёнка
30.04.1845

Дочь: Марья Терентьева

Мать ребёнка: Аникина Марья Петрова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникина Марья Петрова

Смерть
24.05.1863
Причина смерти: Холера
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