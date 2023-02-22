Аникина Марья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Карлинов (аникин) Ефим Терентьев
Отец ребёнка: Аникин Терентий Иванов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Акулина Терентьева
Отец ребёнка: Аникин Терентий Иванов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Аникин (карлинов) Яков Терентьев
Отец ребёнка: Аникин Терентий Иванов
Рождение ребёнка
20.09.1843
Сын: Аникин Афанасий Терентьев
Отец ребёнка: Аникин Терентий Иванов
Рождение ребёнка
30.04.1845
Дочь: Марья Терентьева
Отец ребёнка: Аникин Терентий Иванов
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно