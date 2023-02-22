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Аникина Марья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Карлинов (аникин) Ефим Терентьев

Отец ребёнка: Аникин Терентий Иванов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Акулина Терентьева

Отец ребёнка: Аникин Терентий Иванов

Рождение ребёнка
1841

Сын: Аникин (карлинов) Яков Терентьев

Отец ребёнка: Аникин Терентий Иванов

Рождение ребёнка
20.09.1843

Сын: Аникин Афанасий Терентьев

Отец ребёнка: Аникин Терентий Иванов

Рождение ребёнка
30.04.1845

Дочь: Марья Терентьева

Отец ребёнка: Аникин Терентий Иванов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Терентий Иванов

Смерть
Неизвестно
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