Калабихин Андрей Степанович
Место рождения
Дата рождения1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Сын: Калабихин Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Калабихина (Чигарькова) Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Калабихин Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Калабихина (Чигарькова) Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Калабихина Мария Андреевна
Мать ребёнка: Калабихина (Чигарькова) Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Калабихина (Чигарькова) Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Калабихина Серафима Андреевна
Мать ребёнка: Калабихина (Чигарькова) Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Калабихин Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Калабихина (Чигарькова) Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Калабихин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Калабихина (Чигарькова) Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Калабихина Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Калабихина (Чигарькова) Ирина Фёдоровна