Калабихин Андрей Степанович 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калабихин Андрей Степанович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1875

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Калабихин Степан Васильевич

Мать: Калабихина Екатерина Николаевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калабихина (Чигарькова) Ирина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Калабихин Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Калабихина (Чигарькова) Ирина Фёдоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Калабихин Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Калабихина (Чигарькова) Ирина Фёдоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Калабихина Мария Андреевна

Мать ребёнка: Калабихина (Чигарькова) Ирина Фёдоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Калабихин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Калабихина (Чигарькова) Ирина Фёдоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Калабихина Серафима Андреевна

Мать ребёнка: Калабихина (Чигарькова) Ирина Фёдоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Калабихин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Калабихина (Чигарькова) Ирина Фёдоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1914

Сын: Калабихин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Калабихина (Чигарькова) Ирина Фёдоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Калабихина Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Калабихина (Чигарькова) Ирина Фёдоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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