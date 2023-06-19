Калабихин Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалабихин Сергей Андреевич

Калабихин Сергей Андреевич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1899

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Калабихин Андрей Степанович

Мать: Калабихина Ирина Фёдоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд