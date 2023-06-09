Калабихина (Чигарькова) Ирина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калабихина (Чигарькова) Ирина Фёдоровна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Калабихин Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Калабихин Андрей Степанович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Калабихин Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Калабихин Андрей Степанович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Калабихина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Калабихин Андрей Степанович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Калабихин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Калабихин Андрей Степанович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Калабихина Серафима Андреевна

Отец ребёнка: Калабихин Андрей Степанович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Калабихин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Калабихин Андрей Степанович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1914

Сын: Калабихин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Калабихин Андрей Степанович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Калабихина Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Калабихин Андрей Степанович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калабихин Андрей Степанович