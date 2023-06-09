Калабихина (Чигарькова) Ирина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Калабихин Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Калабихин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Калабихин Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Калабихин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Калабихина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Калабихин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Калабихин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Калабихина Серафима Андреевна
Отец ребёнка: Калабихин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Калабихин Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Калабихин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Калабихин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Калабихин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Калабихина Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Калабихин Андрей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно