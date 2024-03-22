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Калабихин Григорий Андреевич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1901

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Калабихин Андрей Степанович

Мать: Калабихина Ирина Фёдоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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