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Заботкин Стефан Нестеров

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

27.09.1823

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Нестор Иосифов

Мать: Дария Евдокимова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
?.02.1815

Жена: Заботкина Акилина Игнатьева

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
13.08.1822

Сын: Заботкин Максим Стефанов

Мать ребёнка: Заботкина Акилина Игнатьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
27.09.1823
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: пухлою болезнию
Рождение ребёнка
1823

Сын: Заботкин Григорий Стефанов

Мать ребёнка: Заботкина Акилина Игнатьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1846

Сын: Заботкин Василий Стефанов

Мать ребёнка: Заботкина Акилина Игнатьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевка,на приходском кладбище
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