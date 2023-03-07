Заботкин Стефан Нестеров
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти27.09.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Нестор Иосифов
Мать: Дария Евдокимова
Бракосочетание
?.02.1815
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
13.08.1822
Мать ребёнка: Заботкина Акилина Игнатьева
Смерть
27.09.1823
Причина смерти: пухлою болезнию
Рождение ребёнка
1823
Сын: Заботкин Григорий Стефанов
Мать ребёнка: Заботкина Акилина Игнатьева
Рождение ребёнка
До 1846
Сын: Заботкин Василий Стефанов
Мать ребёнка: Заботкина Акилина Игнатьева
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевка,на приходском кладбище