Дария Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Евдоким Сафонов
Мать: Анна Фёдорова
Бракосочетание
17.10.1798
Муж: Нестор Иосифов
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Нестор Иосифов
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Евдокия (Авдотья) Нестерова
Отец ребёнка: Нестор Иосифов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Наталия Нестерова
Отец ребёнка: Нестор Иосифов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1814
Сын: Иван Нестеров
Отец ребёнка: Нестор Иосифов
Рождение ребёнка
До 1816
Дочь: Скытева Матрона Нестерова
Отец ребёнка: Нестор Иосифов
Рождение ребёнка
05.03.1817
Дочь: Мария Нестерова
Отец ребёнка: Нестор Иосифов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно