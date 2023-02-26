Дария Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Евдоким Сафонов

Мать: Анна Фёдорова

Бракосочетание
17.10.1798

Муж: Нестор Иосифов

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1799

Сын: Заботкин Стефан Нестеров

Отец ребёнка: Нестор Иосифов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Евдокия (Авдотья) Нестерова

Отец ребёнка: Нестор Иосифов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Наталия Нестерова

Отец ребёнка: Нестор Иосифов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1814

Сын: Иван Нестеров

Отец ребёнка: Нестор Иосифов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1816

Дочь: Скытева Матрона Нестерова

Отец ребёнка: Нестор Иосифов

Рождение ребёнка
05.03.1817

Дочь: Мария Нестерова

Отец ребёнка: Нестор Иосифов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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