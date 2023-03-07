Нестор Иосифов
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Осип (Иосиф) (Феофанов)
Мать: Татьяна Трифонова
Бракосочетание
17.10.1798
Жена: Дария Евдокимова
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Дария Евдокимова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Евдокия (Авдотья) Нестерова
Мать ребёнка: Дария Евдокимова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Наталия Нестерова
Мать ребёнка: Дария Евдокимова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1814
Сын: Иван Нестеров
Мать ребёнка: Дария Евдокимова
Рождение ребёнка
До 1816
Дочь: Скытева Матрона Нестерова
Мать ребёнка: Дария Евдокимова
Рождение ребёнка
05.03.1817
Дочь: Мария Нестерова
Мать ребёнка: Дария Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Самойлова
Смерть
Неизвестно