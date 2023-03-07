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Нестор Иосифов

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Осип (Иосиф) (Феофанов)

Мать: Татьяна Трифонова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
17.10.1798

Жена: Дария Евдокимова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1799

Сын: Заботкин Стефан Нестеров

Мать ребёнка: Дария Евдокимова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Евдокия (Авдотья) Нестерова

Мать ребёнка: Дария Евдокимова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Наталия Нестерова

Мать ребёнка: Дария Евдокимова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1814

Сын: Иван Нестеров

Мать ребёнка: Дария Евдокимова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1816

Дочь: Скытева Матрона Нестерова

Мать ребёнка: Дария Евдокимова

Рождение ребёнка
05.03.1817

Дочь: Мария Нестерова

Мать ребёнка: Дария Евдокимова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Самойлова

Смерть
Неизвестно
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