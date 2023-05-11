Заботкин Максим Стефанов
Место рождения
Дата рождения13.08.1822
Дата смерти01.12.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1822
Бракосочетание
26.10.1842
Жена: Заботкина Агафия Наумова
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
24.08.1845
Мать ребёнка: Заботкина Агафия Наумова
Бракосочетание
03.11.1846
Жена: Евдокия Космина
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
01.12.1886
Причина смерти: от расслабления всех членов