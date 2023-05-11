Заботкин Максим Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаботкин Максим Стефанов

Заботкин Максим Стефанов

Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

13.08.1822

Дата смерти

01.12.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1822

Отец: Заботкин Стефан Нестеров

Мать: Заботкина Акилина Игнатьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
26.10.1842

Жена: Заботкина Агафия Наумова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
24.08.1845

Сын: Заботкин Пётр Максимов

Мать ребёнка: Заботкина Агафия Наумова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
03.11.1846

Жена: Евдокия Космина

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
01.12.1886
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от расслабления всех членов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close