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Колосов Пётр Иванович

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Колосов Иван Григорьевич

Мать: Колосова Елена Семёновна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1910

Сын: Колосов Павел Петрович

Мать ребёнка: Колосова Татьяна Петровна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Колосова Татьяна Петровна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1914

Сын: Колосов Василий Петрович

Мать ребёнка: Колосова Татьяна Петровна

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Татьяна Петровна

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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