Колосов Пётр Иванович
Место рожденияд. Зауткино
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Колосов Иван Григорьевич
Мать: Колосова Елена Семёновна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Колосова Татьяна Петровна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Колосова Татьяна Петровна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Колосова Татьяна Петровна
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно