Колосова Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Колосов Пётр Иванович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Колосов Пётр Иванович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Колосов Пётр Иванович
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно