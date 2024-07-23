Колосов Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосов Иван Григорьевич

Колосов Иван Григорьевич

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Колосов Григорий Михайлович

Мать: Колосова Фёкла Алексеевна

д. Зауткино
Бракосочетание
23.10.1866

Жена: Колосова Елена Семёновна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1877

Сын: Колосов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Колосова Елена Семёновна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1880

Сын: Колосов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Колосова Елена Семёновна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1884

Сын: Колосов Илья Иванович

Мать ребёнка: Колосова Елена Семёновна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1885

Сын: Колосов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Колосова Елена Семёновна

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.