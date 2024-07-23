Колосов Иван Григорьевич
Место рожденияд. Зауткино
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
д. Зауткино
Бракосочетание
23.10.1866
Жена: Колосова Елена Семёновна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Колосова Елена Семёновна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Колосова Елена Семёновна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Колосова Елена Семёновна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Колосова Елена Семёновна
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно