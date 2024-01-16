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Колосов Илья Иванович

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Колосов Иван Григорьевич

Мать: Колосова Елена Семёновна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Колосова Мария Алексеевна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1911

Сын: Колосов Евгений Ильич

Мать ребёнка: Колосова Мария Алексеевна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
07.04.1919

Дочь: Лариса Ильинична

Мать ребёнка: Колосова Мария Алексеевна

Паново, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Мария Алексеевна

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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