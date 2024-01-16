Колосов Илья Иванович
Место рожденияд. Зауткино
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Колосов Иван Григорьевич
Мать: Колосова Елена Семёновна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Колосова Мария Алексеевна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Колосова Мария Алексеевна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
07.04.1919
Дочь: Лариса Ильинична
Мать ребёнка: Колосова Мария Алексеевна
Паново, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно