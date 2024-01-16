Колосова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Колосов Илья Иванович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1911

Сын: Колосов Евгений Ильич

Отец ребёнка: Колосов Илья Иванович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
07.04.1919

Дочь: Лариса Ильинична

Отец ребёнка: Колосов Илья Иванович

Паново, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Илья Иванович

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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