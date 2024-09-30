Хуопалайнен (Коцалайнен) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1845
Дата смерти28.01.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1866
Рождение ребёнка
18.05.1867
Дочь: Риккинен (Хуопалайнен) Мария Петровна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Тобиасович
Рождение ребёнка
12.12.1871
Сын: Хуопалайнен Адам Петрович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Тобиасович
Рождение ребёнка
20.08.1881
Сын: Хуопалайнен Иван Петрович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Тобиасович
Рождение ребёнка
30.05.1884
Дочь: Раппу (Хуопалайнен) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Тобиасович
Смерть
28.01.1921