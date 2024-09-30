Хуопалайнен (Коцалайнен) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Коцалайнен) Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1845

Дата смерти

28.01.1921

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1866

Муж: Хуопалайнен Петр Тобиасович

Рождение ребёнка
18.05.1867

Дочь: Риккинен (Хуопалайнен) Мария Петровна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Тобиасович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1871

Сын: Хуопалайнен Адам Петрович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Тобиасович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1881

Сын: Хуопалайнен Иван Петрович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Тобиасович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.05.1884

Дочь: Раппу (Хуопалайнен) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Тобиасович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
28.01.1921

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