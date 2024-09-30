Риккинен (Хуопалайнен) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения18.05.1867
Дата смерти18.08.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1867
Бракосочетание
22.10.1889
Рождение ребёнка
01.09.1890
Отец ребёнка: Риккинен Павел Адамович
Рождение ребёнка
18.01.1894
Дочь: Риккинен (Риккинен) Анна Павловна
Отец ребёнка: Риккинен Павел Адамович
Рождение ребёнка
07.01.1898
Дочь: Риккинен (Риккинен) Мария Павловна
Отец ребёнка: Риккинен Павел Адамович
Смерть
18.08.1936