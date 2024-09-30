Риккинен (Хуопалайнен) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Риккинен (Хуопалайнен) Мария Петровна

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

18.05.1867

Дата смерти

18.08.1936

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1867

Отец: Хуопалайнен Петр Тобиасович

Мать: Хуопалайнен (Коцалайнен) Анна Семеновна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
22.10.1889

Муж: Риккинен Павел Адамович

Рождение ребёнка
01.09.1890

Сын: Риккинен Адам Павлович

Отец ребёнка: Риккинен Павел Адамович

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1894

Дочь: Риккинен (Риккинен) Анна Павловна

Отец ребёнка: Риккинен Павел Адамович

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1898

Дочь: Риккинен (Риккинен) Мария Павловна

Отец ребёнка: Риккинен Павел Адамович

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
18.08.1936

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