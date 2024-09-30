Раппу (Хуопалайнен) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раппу (Хуопалайнен) Екатерина Петровна

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

30.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1884

Отец: Хуопалайнен Петр Тобиасович

Мать: Хуопалайнен (Коцалайнен) Анна Семеновна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Раппу) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Раппу Петр Петрович

Бракосочетание
03.06.1913

Муж: Руйхи Адам Иосифович

Рождение ребёнка
07.09.1914

Дочь: (Руйхи) Анна Адамовна

Отец ребёнка: Руйхи Адам Иосифович

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
29.06.1920

Муж: Раппу Петр Петрович

Рождение ребёнка
31.07.1921

Сын: Раппу Петр Петрович

Отец ребёнка: Раппу Петр Петрович

Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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