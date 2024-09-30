Раппу (Хуопалайнен) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения30.05.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1884
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Раппу) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Раппу Петр Петрович
Бракосочетание
03.06.1913
Муж: Руйхи Адам Иосифович
Рождение ребёнка
07.09.1914
Дочь: (Руйхи) Анна Адамовна
Отец ребёнка: Руйхи Адам Иосифович
Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
29.06.1920
Муж: Раппу Петр Петрович
Рождение ребёнка
31.07.1921
Сын: Раппу Петр Петрович
Отец ребёнка: Раппу Петр Петрович
Новополье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно