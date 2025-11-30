Мария Павлова 18.01.1831 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Павлова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 18.01.1831 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Спехин Павел Михеев1791 ст. г.р.
Мать
Спехина Варвара Степанова1792 ст. г.р.
Дети
Степан Незаконнорожденный20.12.1852 ст. г.р.
Пётр Незаконнорожденный26.06.1854 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1831 ст.

Отец: Спехин Павел Михеев

Мать: Спехина Варвара Степанова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Крещение
21.01.1831 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемница сказанного ж сельца крест женка Евфимия Павлова

Рождение ребёнка
20.12.1852 ст.

Сын: Степан Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дер. Барангулка. пом. Черкесов. кр. девка. безфамильная. незаконнорожденный

Рождение ребёнка
26.06.1854 ст.

Сын: Пётр Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дер. Выселки. пом. Черкесов. крест. девка. безфамильная. незаконнорожденный

Рождение ребёнка
10.02.1856 ст.

Дочь: Евдокия Незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дер. Балангуровка. пом. Черкесов. крест. девка. безфамильная. незаконнорожденная.

Смерть
Неизвестно

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