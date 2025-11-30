Мария Павлова
женский, родилась 18.01.1831 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецСпехин Павел Михеев1791 ст. г.р.
МатьСпехина Варвара Степанова1792 ст. г.р.
Дети
Степан Незаконнорожденный20.12.1852 ст. г.р.
Пётр Незаконнорожденный26.06.1854 ст. г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1831 ст.
Отец: Спехин Павел Михеев
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
21.01.1831 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.12.1852 ст.
Сын: Степан Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.06.1854 ст.
Отец ребёнка: не указан
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.02.1856 ст.
Дочь: Евдокия Незаконнорожденная
Отец ребёнка: не указан
Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно