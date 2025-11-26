Пётр Незаконнорожденный
мужской, родился 26.06.1854 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1854 ст.
Отец: не указан
Мать: Мария Павлова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
29.06.1854 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
дер. Выселки. пом. Черкесов. крест. девка. безфамильная. незаконнорожденный