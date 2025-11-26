Пётр Незаконнорожденный 26.06.1854 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Пётр Незаконнорожденный

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 26.06.1854 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Мать
Мария Павлова18.01.1831 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1854 ст.

Отец: не указан

Мать: Мария Павлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дер. Выселки. пом. Черкесов. крест. девка. безфамильная. незаконнорожденный

Крещение
29.06.1854 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники с. Тогустемира покойной гжи Никифоровой кр. Илья Абрамов и г. Черкесова дворовая девка Екатерина Данилова

Смерть
Неизвестно

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