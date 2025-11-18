Спехина Варвара Степанова
женский, родилась 1792 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умерла Неизвестно
МатьВасилиса (Васса) Филиппова1755 ст. г.р.
ОтецСтепан Алексеев1749 ст. г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Степан Алексеев
Муж: Спехин Павел Михеев
Дочь: Ефимья Павлова
Отец ребёнка: Спехин Павел Михеев
Сын: Спехин Марк (Маркел) Павлов
Отец ребёнка: Спехин Павел Михеев
Дочь: Татьяна Павлова
Отец ребёнка: Спехин Павел Михеев
Дочь: Бобкова (Спехина) Домна Павлова
Отец ребёнка: Спехин Павел Михеев
Дочь: Кряжева-Дерябина (Спехина) Аграфена (Агрипина) Павлова
Отец ребёнка: Спехин Павел Михеев
Сын: Спехин Кузьма Павлов
Отец ребёнка: Спехин Павел Михеев
Дочь: Авдотья (Евдокия) Павлова
Отец ребёнка: Спехин Павел Михеев
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Спехин Павел Михеев
Дочь: Марфа Степанова
Отец ребёнка: Спехин Павел Михеев
Сын: Спехин Фёдор Павлов
Отец ребёнка: Спехин Павел Михеев