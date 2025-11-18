Спехина Варвара Степанова 1792 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Спехина Варвара Степанова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1792 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умерла Неизвестно

Мать
Василиса (Васса) Филиппова1755 ст. г.р.
Отец
Степан Алексеев1749 ст. г.р.
Супруги
Спехин Павел Михеев1791 ст. г.р.
Дети
Ефимья Павлова04.09.1812 ст. г.р.
Спехин Марк (Маркел) Павлов1814 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: Степан Алексеев

Мать: Василиса (Васса) Филиппова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Бракосочетание
До 1812 ст.

Муж: Спехин Павел Михеев

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
04.09.1812 ст.

Дочь: Ефимья Павлова

Отец ребёнка: Спехин Павел Михеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. не указан. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Спехин Марк (Маркел) Павлов

Отец ребёнка: Спехин Павел Михеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.

Дочь: Татьяна Павлова

Отец ребёнка: Спехин Павел Михеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Вычислено по смерти

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Бобкова (Спехина) Домна Павлова

Отец ребёнка: Спехин Павел Михеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
18.06.1823 ст.

Дочь: Кряжева-Дерябина (Спехина) Аграфена (Агрипина) Павлова

Отец ребёнка: Спехин Павел Михеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
28.10.1825 ст.

Сын: Спехин Кузьма Павлов

Отец ребёнка: Спехин Павел Михеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
19.02.1828 ст.

Дочь: Авдотья (Евдокия) Павлова

Отец ребёнка: Спехин Павел Михеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
18.01.1831 ст.

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Спехин Павел Михеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
03.03.1833 ст.

Дочь: Марфа Степанова

Отец ребёнка: Спехин Павел Михеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Помещицы Никифоровой крестьяне

Рождение ребёнка
12.02.1836 ст.

Сын: Спехин Фёдор Павлов

Отец ребёнка: Спехин Павел Михеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дворовые наследников Никифоровых

Смерть
Неизвестно

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