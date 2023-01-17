Мерзляков Меркурий Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Мерзляков Евдоким Михайлович
Мать: Мерзлякова Агафья
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Мерзлякова Александра Даниловна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мерзлякова Авдотья Меркурьевна
Мать ребёнка: Мерзлякова Александра Даниловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мерзлякова Васса Меркурьевна
Мать ребёнка: Мерзлякова Александра Даниловна
Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно