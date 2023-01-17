Мерзляков Меркурий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзляков Меркурий Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Мерзляков Евдоким Михайлович

Мать: Мерзлякова Агафья

Рождение ребёнка
1838

Сын: Мерзляков Меркурьевич

Мать ребёнка: Мерзлякова Александра Даниловна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мерзлякова Авдотья Меркурьевна

Мать ребёнка: Мерзлякова Александра Даниловна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мерзлякова Васса Меркурьевна

Мать ребёнка: Мерзлякова Александра Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлякова Александра Даниловна

Смерть
Неизвестно
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