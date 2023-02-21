Мерзляков Евдоким Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМерзляков Евдоким Михайлович

Мерзляков Евдоким Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Мерзляков Михаил Павлович

Мать: Мерзлякова Агафья Никитична

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Мерзлякова Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Мерзлякова Агафья

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мерзлякова Ненила Евдокимовна

Мать ребёнка: Мерзлякова Агафья

Рождение ребёнка
1808

Сын: Мерзляков Родион Евдокимович

Мать ребёнка: Мерзлякова Агафья

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Мерзлякова Евдокимовна

Мать ребёнка: Мерзлякова Агафья

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Мерзлякова Зиновья Евдокимовна

Мать ребёнка: Мерзлякова Агафья

Рождение ребёнка
1819

Сын: Мерзляков Меркурий Евдокимович

Мать ребёнка: Мерзлякова Агафья

Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзлякова Агафья

Смерть
1820
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close