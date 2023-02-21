Мерзлякова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Мерзлякова Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Мерзляков Евдоким Михайлович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мерзлякова Ненила Евдокимовна
Отец ребёнка: Мерзляков Евдоким Михайлович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Мерзляков Родион Евдокимович
Отец ребёнка: Мерзляков Евдоким Михайлович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Мерзлякова Евдокимовна
Отец ребёнка: Мерзляков Евдоким Михайлович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Мерзлякова Зиновья Евдокимовна
Отец ребёнка: Мерзляков Евдоким Михайлович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Мерзляков Меркурий Евдокимович
Отец ребёнка: Мерзляков Евдоким Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно