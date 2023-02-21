Мерзлякова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзлякова Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Мерзлякова Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Мерзляков Евдоким Михайлович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мерзлякова Ненила Евдокимовна

Отец ребёнка: Мерзляков Евдоким Михайлович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Мерзляков Родион Евдокимович

Отец ребёнка: Мерзляков Евдоким Михайлович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Мерзлякова Евдокимовна

Отец ребёнка: Мерзляков Евдоким Михайлович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Мерзлякова Зиновья Евдокимовна

Отец ребёнка: Мерзляков Евдоким Михайлович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Мерзляков Меркурий Евдокимович

Отец ребёнка: Мерзляков Евдоким Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзляков Евдоким Михайлович

Смерть
Неизвестно
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