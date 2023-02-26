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Хомяков Иван Тимофеевич

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Место рождения

с.Высоково, Калужской обл.

Дата рождения

1908

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Хомяков Тимофей Анисимович

Мать: Хомякова Агафья Ивановна

с.Высоково, Калужской обл.
Рождение ребёнка
10.09.1933

Сын: Хомяков Александр Иванович

Мать ребёнка: Хомякова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.09.1933

Сын: Хомяков Александр Иванович

Мать ребёнка: Хомякова Анна Тимофеевна

д. Высокое, Бабыбнинского р-на, Калужской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомякова Анна Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
счетовод в к-зе "Полезный труд"
Образование
Неизвестно
ЦПШ
Смерть
1941
с.Высоково, Калужской обл.
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