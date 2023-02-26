Хомяков Иван Тимофеевич
Место рожденияс.Высоково, Калужской обл.
Дата рождения1908
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
с.Высоково, Калужской обл.
Рождение ребёнка
10.09.1933
Сын: Хомяков Александр Иванович
Мать ребёнка: Хомякова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.09.1933
Сын: Хомяков Александр Иванович
Мать ребёнка: Хомякова Анна Тимофеевна
д. Высокое, Бабыбнинского р-на, Калужской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хомякова Анна Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
счетовод в к-зе "Полезный труд"
Образование
Неизвестно
ЦПШ
Смерть
1941
с.Высоково, Калужской обл.