Хомяков Александр Иванович
Место рожденияд. Высокое, Бабыбнинского р-на, Калужской обл.
Дата рождения10.09.1933
Дата смертиОколо ?.02.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1933
Отец: Хомяков Иван Тимофеевич
Мать: Хомякова Анна Тимофеевна
д. Высокое, Бабыбнинского р-на, Калужской обл.
Рождение ребёнка
1957
Сын: Хомяков Анатолий Станиславович
Мать ребёнка: Хомякова Валентина Ивановна
п.Бабынино, Калужской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист-машинист
Образование
Неизвестно
7 классов
Смерть
Около ?.02.2003
г. Калуга
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
д. Пятницкое