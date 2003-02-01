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Хомяков Александр Иванович

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Место рождения

д. Высокое, Бабыбнинского р-на, Калужской обл.

Дата рождения

10.09.1933

Дата смерти

Около ?.02.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1933

Отец: Хомяков Иван Тимофеевич

Мать: Хомякова Анна Тимофеевна

д. Высокое, Бабыбнинского р-на, Калужской обл.
Рождение ребёнка
1957

Сын: Хомяков Анатолий Станиславович

Мать ребёнка: Хомякова Валентина Ивановна

п.Бабынино, Калужской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомякова Валентина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист-машинист
Образование
Неизвестно
7 классов
Смерть
Около ?.02.2003
г. Калуга
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
д. Пятницкое
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