Хомякова (Кузнецова) Анна Тимофеевна
Место рожденияд.Высокое
Дата рождения1912
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
д.Высокое
Рождение ребёнка
10.09.1933
Сын: Хомяков Александр Иванович
Отец ребёнка: Хомяков Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.09.1933
Сын: Хомяков Александр Иванович
Отец ребёнка: Хомяков Иван Тимофеевич
д. Высокое, Бабыбнинского р-на, Калужской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Образование
Неизвестно
ЦПШ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1987
пос. Бабынино
Похороны
Неизвестно
д.Высоково