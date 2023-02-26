Хомякова (Кузнецова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомякова (Кузнецова) Анна Тимофеевна

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Место рождения

д.Высокое

Дата рождения

1912

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Кузнецов Тимофей Алексеевич

Мать: Кузнецова Федосья (Феодосия) Алексеевна

д.Высокое
Рождение ребёнка
10.09.1933

Сын: Хомяков Александр Иванович

Отец ребёнка: Хомяков Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.09.1933

Сын: Хомяков Александр Иванович

Отец ребёнка: Хомяков Иван Тимофеевич

д. Высокое, Бабыбнинского р-на, Калужской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомяков Иван Тимофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Образование
Неизвестно
ЦПШ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1987
пос. Бабынино
Похороны
Неизвестно
д.Высоково
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