Кузнецов Тимофей Алексеевич
Место рожденияд.Высоково, Калужской обл.
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Кузнецов Алексей Евсеев
Мать: ?
д.Высоково, Калужской обл.
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Хомякова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Кузнецова Федосья (Феодосия) Алексеевна
д.Высокое
Рождение ребёнка
Около ?.03.1921
Мать ребёнка: Кузнецова Федосья (Феодосия) Алексеевна
д.Высоково, Калужской обл.
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кузнецов Анатолий Тимофеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Федосья (Феодосия) Алексеевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кузнецов Виктор Тимофеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Федосья (Феодосия) Алексеевна
д.Высоково Бабынинского р-на Калужской обл.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
д.Высоково, Калужской обл.