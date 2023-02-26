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Кузнецов Тимофей Алексеевич

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Место рождения

д.Высоково, Калужской обл.

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Кузнецов Алексей Евсеев

Мать: ?

д.Высоково, Калужской обл.
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Хомякова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Кузнецова Федосья (Феодосия) Алексеевна

д.Высокое
Рождение ребёнка
Около ?.03.1921

Сын: Кузнецов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Федосья (Феодосия) Алексеевна

д.Высоково, Калужской обл.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Кузнецов Анатолий Тимофеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Федосья (Феодосия) Алексеевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кузнецов Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Федосья (Феодосия) Алексеевна

д.Высоково Бабынинского р-на Калужской обл.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
д.Высоково, Калужской обл.
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