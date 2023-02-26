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Кузнецов Алексей Евсеев

Место рождения

д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1805 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кузнецов Евсей

Мать: не указана

д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Рождение ребёнка
До 1843

Сын: Кузнецов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: ?

д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Кузнецов Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: ?

д.Высоково, Калужской обл.
Смерть
Неизвестно
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