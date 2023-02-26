Кузнецов Алексей Евсеев
Место рожденияд.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Кузнецов Евсей
Мать: не указана
д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Рождение ребёнка
До 1843
Мать ребёнка: ?
д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Кузнецов Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: ?
д.Высоково, Калужской обл.
Смерть
Неизвестно