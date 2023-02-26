Хомякова (Тихонович) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомякова (Тихонович) Агафья Ивановна

Место рождения

д.Тырново Бабынинского р-на

Дата рождения

1885

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тырново Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1908

Сын: Хомяков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Хомяков Тимофей Анисимович

с.Высоково, Калужской обл.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка, колхозница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1987
г.Калуга
Похороны
Неизвестно
г.Калуга Малинники
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