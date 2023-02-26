Хомякова (Тихонович) Агафья Ивановна
Место рожденияд.Тырново Бабынинского р-на
Дата рождения1885
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Тырново Бабынинского р-на
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Хомяков Тимофей Анисимович
с.Высоково, Калужской обл.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка, колхозница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1987
г.Калуга
Похороны
Неизвестно
г.Калуга Малинники