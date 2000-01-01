Бацман/Боцман Павел Иванов
Место рожденияРоссийская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Бацман/боцман Иван Евтихиев
Мать: Евдокия Андреева
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный
Рождение ребёнка
07.01.1832
Сын: Бацман Ермил Павлов
Мать ребёнка: Матрена Никитина
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Терновка
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Матрена Никитина
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Никитина
Смерть
Неизвестно