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Бацман/Боцман Павел Иванов

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Место рождения

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Бацман/боцман Иван Евтихиев

Мать: Евдокия Андреева

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный
Рождение ребёнка
07.01.1832

Сын: Бацман Ермил Павлов

Мать ребёнка: Матрена Никитина

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Терновка
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Матрена Никитина

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Никитина

Смерть
Неизвестно
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