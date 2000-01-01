Матрена Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1832

Сын: Бацман Ермил Павлов

Отец ребёнка: Бацман/боцман Павел Иванов

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Терновка
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Бацман/боцман Павел Иванов

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бацман/боцман Павел Иванов

Смерть
Неизвестно
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