Матрена Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1832
Сын: Бацман Ермил Павлов
Отец ребёнка: Бацман/боцман Павел Иванов
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Терновка
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Бацман/боцман Павел Иванов
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно