Евдокия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Бацман/боцман Павел Иванов
Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Евтихиев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Евтихиев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Настасья Иванова
Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Евтихиев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Бацман/боцман Еромлай Иванов
Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Евтихиев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный
Смерть
Неизвестно