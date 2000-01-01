Евдокия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Бацман/боцман Павел Иванов

Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Евтихиев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Евтихиев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Настасья Иванова

Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Евтихиев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Бацман/боцман Еромлай Иванов

Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Евтихиев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный
Смерть
Неизвестно
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