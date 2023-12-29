Чуенко Гаврила Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1894
Дата смерти24.04.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1894
Отец: Чуенко Гордей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуенко Владимир Гаврилович
Мать ребёнка: Чуенко (Латухина) Анна Филлимоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева (Чуенко) Раиса Гавриловна
Мать ребёнка: Чуенко (Латухина) Анна Филлимоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1923
Дочь: Казак (Чуенко) Нина Гавриловна
Мать ребёнка: Чуенко (Латухина) Анна Филлимоновна
Смерть
24.04.1969