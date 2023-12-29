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Чуенко Гаврила Гордеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1894

Дата смерти

24.04.1969

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1894

Отец: Чуенко Гордей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуенко Владимир Гаврилович

Мать ребёнка: Чуенко (Латухина) Анна Филлимоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева (Чуенко) Раиса Гавриловна

Мать ребёнка: Чуенко (Латухина) Анна Филлимоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуенко (Латухина) Анна Филлимоновна

Рождение ребёнка
05.10.1923

Дочь: Казак (Чуенко) Нина Гавриловна

Мать ребёнка: Чуенко (Латухина) Анна Филлимоновна

Смерть
24.04.1969

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