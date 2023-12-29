Воробьева (Чуенко) Раиса Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Чуенко) Раиса Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Муж

Дети

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1954 г.р.
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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чуенко Гаврила Гордеевич

Мать: Чуенко (Латухина) Анна Филлимоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Николай

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Николай

Рождение ребёнка
14.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Николай

Рождение ребёнка
05.03.1954

Сын: Воробьёв Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Воробьев Николай

Смерть
Неизвестно

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