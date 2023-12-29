Чуенко Владимир Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуенко Владимир Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чуенко Гаврила Гордеевич

Мать: Чуенко (Латухина) Анна Филлимоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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