Казак (Чуенко) Нина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1923
Дата смерти?.12.2014
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казак Василий
Рождение ребёнка
12.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казак Василий
Рождение ребёнка
27.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казак Василий
Рождение ребёнка
21.08.1954
Дочь: Залозная (Казак) Лилия Васильевна
Отец ребёнка: Казак Василий
Смерть
?.12.2014