Казак (Чуенко) Нина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казак (Чуенко) Нина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1923

Дата смерти

?.12.2014

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
05.10.1923

Отец: Чуенко Гаврила Гордеевич

Мать: Чуенко (Латухина) Анна Филлимоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казак Василий

Рождение ребёнка
12.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казак Василий

Рождение ребёнка
27.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казак Василий

Рождение ребёнка
21.08.1954

Дочь: Залозная (Казак) Лилия Васильевна

Отец ребёнка: Казак Василий

Смерть
?.12.2014

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