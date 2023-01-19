Залозная (Казак) Лилия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залозная (Казак) Лилия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1954

Дата смерти

19.01.2023

Пол

Женский

Отец

Мать

1923 г.р.

Муж

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1954

Отец: Казак Василий

Мать: Казак (Чуенко) Нина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залозный Геннадий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залозный Геннадий Петрович

Смерть
19.01.2023
Причина смерти: Онкология | 6.00 утра 19.01 умерла.

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