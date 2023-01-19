Залозная (Казак) Лилия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1954
Дата смерти19.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1954
Отец: Казак Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Залозный Геннадий Петрович
Смерть
19.01.2023
Причина смерти: Онкология | 6.00 утра 19.01 умерла.