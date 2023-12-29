Залозный Геннадий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Залозная (Казак) Лилия Васильевна
Смерть
Неизвестно