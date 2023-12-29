Залозный Геннадий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залозный Геннадий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залозная (Казак) Лилия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залозная (Казак) Лилия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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