Хокконен Борис Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1929
Дата смерти08.08.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хокконен (Васильева) Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
22.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хокконен (Васильева) Прасковья Васильевна
Смерть
08.08.2002