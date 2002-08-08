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Хокконен Борис Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1929

Дата смерти

08.08.2002

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1929

Отец: Хокконен Павел Абрамович

Мать: Хокконен (Хюппенен) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хокконен (Васильева) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
16.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хокконен (Васильева) Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
22.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хокконен (Васильева) Прасковья Васильевна

Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
08.08.2002
Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

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