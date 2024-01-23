Хокконен Павел Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1907
Дата смерти27.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1907
Отец: Патраков Абрам
Мать: Хокконен Екатерина
Рождение ребёнка
1925
Сын: Хокконен Александр Павлович
Мать ребёнка: Хокконен Анна Петровна
Рождение ребёнка
07.06.1929
Мать ребёнка: Хокконен Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хокконен Анна Петровна
Смерть
27.02.1984
Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область