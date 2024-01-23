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Хокконен Павел Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1907

Дата смерти

27.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1907

Отец: Патраков Абрам

Мать: Хокконен Екатерина

Рождение ребёнка
1925

Сын: Хокконен Александр Павлович

Мать ребёнка: Хокконен Анна Петровна

Рождение ребёнка
07.06.1929

Сын: Хокконен Борис Павлович

Мать ребёнка: Хокконен Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хокконен Анна Петровна

Смерть
27.02.1984
Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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