Хокконен (Васильева) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хокконен (Васильева) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1926

Дата смерти

13.01.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1926

Отец: Богатырев Василий Васильевич

Мать: Богатырева Ольга Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хокконен Борис Павлович

Рождение ребёнка
16.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хокконен Борис Павлович

Рождение ребёнка
22.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хокконен Борис Павлович

Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
13.01.2021
Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

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