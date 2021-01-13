Хокконен (Васильева) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1926
Дата смерти13.01.2021
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хокконен Борис Павлович
Рождение ребёнка
22.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хокконен Борис Павлович
Смерть
13.01.2021