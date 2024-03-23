Жегульский Никита Васильев
Место рождения
Дата рождения31.01.1805 ст.
Дата смерти14.11.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1805 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1823 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1823 ст.
Сын: Жегульский Михаил Никитин
Мать ребёнка: Жегульская Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
21.10.1825 ст.
Сын: Жегульский Дмитрий Никитин
Мать ребёнка: Жегульская Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Жегульская Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
28.05.1832 ст.
Сын: Жегульский Игнатий Никитин
Мать ребёнка: Жегульская Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
17.11.1834 ст.
Дочь: Жегульская Екатерина Никитова
Мать ребёнка: Жегульская Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
13.01.1837 ст.
Сын: Жегульский Максим Никитин
Мать ребёнка: Жегульская Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Жегульский Дмитрий Никитович
Мать ребёнка: Жегульская Татьяна Григорьева
Смерть
14.11.1878 ст.