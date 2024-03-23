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Жегульский Никита Васильев

Место рождения

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

31.01.1805 ст.

Дата смерти

14.11.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1805 ст.

Отец: Жегульский Василий Анисимов

Мать: Жегульская Меланья Родионова

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жегульская Татьяна Григорьева

Бракосочетание
04.02.1823 ст.

Жена: Жегульская Татьяна Григорьева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.11.1823 ст.

Сын: Жегульский Михаил Никитин

Мать ребёнка: Жегульская Татьяна Григорьева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.10.1825 ст.

Сын: Жегульский Дмитрий Никитин

Мать ребёнка: Жегульская Татьяна Григорьева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Жегульский Яков Никитин

Мать ребёнка: Жегульская Татьяна Григорьева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.05.1832 ст.

Сын: Жегульский Игнатий Никитин

Мать ребёнка: Жегульская Татьяна Григорьева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.11.1834 ст.

Дочь: Жегульская Екатерина Никитова

Мать ребёнка: Жегульская Татьяна Григорьева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.01.1837 ст.

Сын: Жегульский Максим Никитин

Мать ребёнка: Жегульская Татьяна Григорьева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Жегульский Дмитрий Никитович

Мать ребёнка: Жегульская Татьяна Григорьева

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
14.11.1878 ст.

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