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Жегульский Дмитрий Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844 ст.

Дата смерти

16.05.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844 ст.

Отец: Жегульский Никита Васильевич

Мать: Жегульская Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
05.11.1861 ст.

Сын: Жегульский Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Жегульская Анна Ильина

Рождение ребёнка
16.02.1866

Дочь: Жигульская Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Жегульская Анна Ильина

Рождение ребёнка
30.03.1868

Дочь: Жегульская Марья Дмитриевна

Мать ребёнка: Жегульская Анна Ильина

Рождение ребёнка
30.10.1870

Сын: Жегульский Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Жегульская Анна Ильина

Рождение ребёнка
18.01.1874

Дочь: Никонова Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Жегульская Анна Ильина

Смерть
16.05.1876
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