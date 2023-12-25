Жегульский Дмитрий Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844 ст.
Дата смерти16.05.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844 ст.
Рождение ребёнка
05.11.1861 ст.
Сын: Жегульский Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Жегульская Анна Ильина
Рождение ребёнка
16.02.1866
Дочь: Жигульская Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Жегульская Анна Ильина
Рождение ребёнка
30.03.1868
Дочь: Жегульская Марья Дмитриевна
Мать ребёнка: Жегульская Анна Ильина
Рождение ребёнка
30.10.1870
Сын: Жегульский Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Жегульская Анна Ильина
Рождение ребёнка
18.01.1874
Дочь: Никонова Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Жегульская Анна Ильина
Смерть
16.05.1876