Жегульская Меланья Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жегульская Меланья Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Жегульская Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Жегульский Василий Анисимов

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Сын: Жегульский Ефим Васильев

Отец ребёнка: Жегульский Василий Анисимов

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Жегульская Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Жегульский Василий Анисимов

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Жегульский Егор Васильев

Отец ребёнка: Жегульский Василий Анисимов

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
31.01.1805 ст.

Сын: Жегульский Никита Васильев

Отец ребёнка: Жегульский Василий Анисимов

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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