Жегульская Меланья Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Жегульская Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Жегульский Василий Анисимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Отец ребёнка: Жегульский Василий Анисимов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Жегульская Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Жегульский Василий Анисимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Отец ребёнка: Жегульский Василий Анисимов
Рождение ребёнка
31.01.1805 ст.
Сын: Жегульский Никита Васильев
Отец ребёнка: Жегульский Василий Анисимов
Смерть
Неизвестно